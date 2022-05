L’ancien coach des Girondins de Bordeaux Rolland Courbis, souhaitait, cet hiver, revenir à la maison. Ce dernier s’était proposé pour aider David Bettoni a sauver le club avant que le club aquitain ne choisisse David Guion.

« Cet hiver, à la suite du départ de Petkovic, il a été question que je leur donne un coup de main avec David Bettoni. Si cela s’était fait, j’y serais allé à pied. On avait déjeuné avec Gérard Lopez (propriétaire et président du club, ndlr), c’était sympa. J’avais proposé que Bettoni soit l’entraîneur numéro 1, et moi son accompagnateur.

J’aurais assisté à tout ce qu’il se passe, et le soir, on aurait débriefé ensemble. Mais c’est lui qui aurait décidé des compositions d’équipe, a expliqué le consultant. Je n’ai pas la prétention de dire que Bordeaux se serait sauvé avec cette solution. Mais sans cette solution, c’est compliqué », a analysé Courbis pour So Foot