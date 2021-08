Buteur dimanche soir avec Bordeaux face à Marseille dans le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 1, Rémi Oudin a eu la peur de sa vie lorsque son coéquipier Samuel Kalu s’est écroulé sur le terrain.

Grosse frayeur ce dimanche lors du match qui opposait l’Olympique de Marseille à Bordeaux. Alors qu’on jouait la 5è minute de jeu, l’ailier nigérian s’est écroulé subitement, victime d’un malaise. Une situation qui a obligé les joueurs des deux équipes à se regrouper autour du Super Eagle pour préserver son intimidé. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, Rémi Oudin à assisté à la scène depuis le banc et confie avoir eu très peur. « Le malaise de Kalu nous a fait froid dans le dos. Heureusement, ça s’est bien fini. Quand on a vu ce qu’a vécu Eriksen, on y a forcément pensé, » a expliqué l’ancien joueur de Reims en conférence de presse.