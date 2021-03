Les Girondins de Bordeaux n’ont pas réussi à se reprendre face à Montpellier ce dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1 et se sont inclinés sur le score de 1-3. Le capitaine de l’équipe Laurent Koscielny a mis un coup de pression à l’équipe.

« On a une belle occasion à 1-1 en seconde période. Si on la met, cela change le match. On ne l’a pas fait et Montpellier a marqué dans la foulée. C’est à l’image de notre saison. On manque de réalisme devant, a résumé le défenseur central. (…) On va se concentrer sur le maintien et l’obtenir le plus vite possible. On aurait pu faire mieux si on avait mieux négocié certains virages. »

Pour l’heure Bordeaux, est 13e de Ligue 1 et se retrouve à 7 points du barragiste Nîmes Olympique .