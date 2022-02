Recruté en toute fin de mercato hivernal par les Girondins de Bordeaux, Anel Ahmedhodzic (22 ans) a livré ses premières impressions.

« Bordeaux est une belle ville. Les installations au club sont très bonnes. C’est vraiment super, très plaisant. Il y a de très bonnes infrastructures et il me tarde de commencer. On a parlé des matchs à venir. Ce ne sont que des gros matchs donc de bons matchs à jouer et je suis très excité, » a confié auprès des médias officiels du club le défenseur central bosnien, prêté avec option d’achat par le club suédois de Malmö.