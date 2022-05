Après une saison catastrophique, les Girondins de Bordeaux évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Une très grande déception pour Laurent Blanc…

« Ce que je trouve indécent, c’est qu’il y a des gens qui peuvent arriver à la tête d’un club et qui peuvent vous faire du mal et faire en sorte qu’un club qui a 110 ans, en 18 mois, il vous balaie tout. Dans le football comme dans une entreprise normale, quand vous faites beaucoup d’erreurs, malheureusement, vous payez les erreurs. Ce n’est pas facile non plus de gérer un club de football », a indiqué Laurent Blanc pour Europe 1.

« Ce n’est pas propre qu’à Bordeaux, on est en train de voir le football d’un autre œil, avec beaucoup de business autour et il y a des dirigeants qui s’imaginent venir dans un club de football soi-disant pour faire de l’argent, pour faire grossir, améliorer le club. Et on s’aperçoit que ce n’est pas du tout le cas et qu’ils peuvent même mettre en péril un club comme les Girondins de Bordeaux. Je trouve ça dommage que ces gens-là soient autorisés à devenir patron de club », a-t-il soupiré.