Jeune talent du Paris Saint-Germain, Timothée Pembélé a été prêté aux Girondins de Bordeaux afin d’acquérir plus de temps de jeu.

Agé de 18 ans, il a livré ses premiers mots et semble très satisfait d’évoluer sous les couleurs des girondines cette saison. « J’ai choisi les Girondins de Bordeaux parce que c’est un projet qui m’a plu. Je suis très content d’être là, je vais tout donner pour le Club et j’ai hâte de vous rencontrer. Allez Bordeaux ! » A-t-il poté sur son compte Twitter. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Paris, le natif de Beaumont-sur-Oise avait pris part à neuf matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2020-2021, pour six rencontres de Ligue 1 et un but.