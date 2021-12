Les Girondins de Bordeaux rament. Ce mercredi soir, les Bordelais se sont inclinés face à Strasbourg, 2-5, lors de la 16e journée de Ligue 1. Un coup dur pour les joueurs, et notamment l’attaquant Jimmy Briand.

« On va se faire taper dessus, c’est normal Les scénarios se répètent, et ce soir, on a un sentiment de honte. On serait fous si on n’était pas inquiets. On est dans une situation critique mais il faut se révolter. Mentalement, on doit être beaucoup plus fort. », a-t-il déclaré dans une interview accordée à l’Équipe.

Les Girondins, actuels 18e au classement, doivent se reprendre. Mais cela ne s’annonce pas simple. Bordeaux doit affronter prochainement l’Olympique Lyonnais (5/12), Troyes (12:1é) ou encore le LOSC et l’OM.