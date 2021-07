Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a détaillé ses ambitions élevées en conférence de presse concernant la saison mais également le mercato estival.

Quel est votre sentiment en tant que nouveau propriétaire des Girondins ?

« Il est un peu schizophrène. C’est un soulagement pour le club, je l’ai ressenti chez les employés. Mais pour moi, ce n’est pas la fin de quelque chose, c’est le début. J’avais dit que c’était une opération sauvetage, et ce n’était pas pour me montrer dramatique. C’est un challenge, et il faudra se montrer très entreprenant à court terme. On n’a pas de temps à perdre. Le Championnat va bientôt démarrer (contre Clermont, le dimanche 8 août), le mercato va être très court. Il va falloir se montrer hyperactif pour amener le club dans une phase de stabilité, puis de performance. Ce sont les Girondins qui m’ont choisi. Au départ, je n’étais pas parti pour cette aventure. Mais une fois rentré dans ce dossier, il y a la mémoire qui revient, et il est difficile de s’en détacher. Moi, j’ai grandi à la frontière française, j’ai grandi avec le foot français, et lorsque j’avais entre 11 et 13 ans, Bordeaux, c’était l’équivalent du PSG d’aujourd’hui. S’y intéresser était inévitable. Il était difficile de ne pas avoir envie. »

Quelles sont vos attentes ?

« Il y a un objectif qui est triple, sur le non-sportif et le sportif. Il faudra faire en sorte qu’il y ait une certaine culture dans ce club, quelque chose qui doit s’installer sur la durée. Le club a vécu des moments compliqués, il faut qu’il y ait une direction de prise, que tout le monde sache où on va, et que les gens se sentent de nouveau fiers d’appartenir à ce club. Sur le sportif, on va viser la première partie de tableau cette saison, avec l’objectif de commencer à jouer l’Europe la troisième saison. Il y a un effectif à construire en peu de temps. La manière de faire la plus simple serait de se dire ‘on fait avec les joueurs qui sont là’. S’il n’y a rien à changer, c’est parfait. Mais il y a une analyse qui est faite et qui continue d’être faite. On a en tête ce qu’on veut construire et il y aura du changement. Mais pour l’instant, je suis incapable de dire lesquels exactement. »