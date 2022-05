Les Girondins de Bordeaux, en concédant un nul face à Lorient ce samedi (0-0), ont quasiment officialisé leur relégation en Ligue 2. Mais cette rencontre a aussi été l’occasion pour les supporters bordelais de faire part de leur mécontentement. Les banderoles sorties, ils ont interrompu le match une dizaine de minutes en lançant du papier toilette sur la pelouse… Une réaction à laquelle a répondu Gérard Lopez.

« Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite. Je m’exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l’ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club. », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par L’Équipe.

