C’est déjà annoncé : il y aura du mouvement à Bordeaux pendant la prochaine période des transferts.

Actuellement 17e de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ne pourront pas compter sur d’immenses arrivées cet hiver pour relancer la machine. Invité au micro de France Bleu Gironde, le président et propriétaire du club Gérard Lopez a confié qu’il n’y aurait pas de « gros investissements » à court terme. Il prévoit toutefois quelques renforts à des postes stratégiques.

« Le budget est couvert sans vente, ce qui ne veut pas dire qu’il y aura pas des changements à un moment donné d’effectif. C’est vrai qu’aujourd’hui, en grosse partie, ça veut dire qu’il n’y aura pas de gros investissements. On ne peut pas aller chercher des joueurs extrêmement cher, mais il y aura de quoi travailler », a confié l’ancien propriétaire du LOSC, qui en a également profité pour évoquer son avenir personnel.

« Moi, j’adore le foot. C’est pas prévu que j’aille quelque part d’autre. Mon objectif est de remettre le club là où il doit être, c’est-à-dire dans un premier temps, en première moitié de tableau et après un peu plus haut, et de faire ça avec un mixte de joueurs d’expérience et de joueurs post-formation, des joueurs jeunes qui manquent un tout petit peu d’expérience et qu’on doit encore faire grandir. Et puis, ce qu’on va réussir, c’est de mettre la formation au cœur de cette croissance sportive. Et ça, on a un audit qui est encore actuellement en cours. Mais ça, typiquement, c’est une voire deux générations de joueurs. Donc, c’est trois, quatre, cinq ans avant de voir un effet vraiment important. »