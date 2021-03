Jean-Louis Gasset ne se cache plus. Le coach de Bordeaux, actuel 11e de Ligue 1, a fait part des difficultés qu’il rencontrait à la tête de l’équipe cette saison.

« Cette saison m’a marqué, on m’a annoncé un challenge difficile. On m’a menti car c’est plus dur que ce que je croyais. Je ne parle que du sportif, ce n’est pas parce qu’on est soutenus qu’on va mieux faire jouer l’équipe. Ce sont des faits nouveaux pour moi dans ce métier. Quand on a six ou sept joueurs en fin de contrat, il faudra recruter. Mais moi, je regarde à l’intérieur avec les jeunes qui sont pros, et le plus longtemps possible pour me faire une idée », a-t-il déclaré.

Les Girondins de Bordeaux figurent à la 11e place du classement de la Ligue 1. Les Girondins affronteront ce dimanche, à 15h, Montpellier, le 9e.