Comme de nombreux observateurs, Christophe Dugarry est mitigé au sujet du futur projet de Gérard Lopez avec les Girondins de Bordeaux.

Ancien joueur emblématique des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry a donné son point de vue concernant le projet de rachat de Gérard Lopez, dans un entretien accordé au journal Sud-Ouest. Une situation le laisse, comme d’autres anciens de la maison, « très partagés » entre le soulagement de voir Bordeaux lutter pour ses chances de survie avec la DNCG et la crainte de voir débarquer un vrai projet de trading au sein du club au scapulaire.

« D’un côté, je suis content parce que le club est sauvé. Gérard Lopez a des ‘cojones’ incroyables car beaucoup ont tout fait pour qu’il ne prenne pas le club et pour le récupérer eux-mêmes à la casse du redressement judiciaire. Beaucoup ont parlé et, à l’arrivée, c’est le seul qui y va, qui met de son argent… et de l’argent des autres (…) Je conserve des inquiétudes et des réticences. On repart dans un système que je condamne et que je n’aime pas, avec des fonds d’investissement. Ça va encore être une partie de poker car Gérard Lopez prend beaucoup de risques. J’espère qu’il saura bien s’entourer, avec Luis Campos. C’est grâce à ça qu’il a réussi à Lille. Stéphane Martin, ce serait bien aussi. »