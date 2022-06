Alors qu’il va prochainement prolonger son contrat avec les Girondins de Bordeaux, David Guion explique ses attentes pour le mercato estival, dans une interview accordée à Sud Ouest.

Les Girondins de Bordeaux, un monument du football français est tombé en Ligue 2. Proche d’un départ, David Guion sera finalement sur le banc des bordelais puisqu’il va prolonger son contrat. Dans une interview accordée à Sud Ouest, l’entraineur dévoile ses envies pour le prochain mercato estival.

« J’ai trouvé que les niveaux d’exigence et de performance n’étaient pas assez élevés, que des joueurs au club depuis trois ou quatre saisons étaient usés et emplis de lassitude. (…) On a parlé de l’effectif et on était en accord sur l’idée qu’il fallait le renouveler pour les raisons déjà évoquées. On va faire un recrutement assez conséquent, même si ça va dépendre de pas mal de facteurs comme les départs et la DNCG. On est d’accord sur les garçons que je souhaite voir rester : on a envie de bâtir sur l’axe Ahmedhodzic-Ignatenko-Mara. Mais c’est le technicien qui parle (sourire). Je suis au courant de la situation économique. Si le club reçoit des propositions impossibles à refuser pour des garçons… Je me dois de l’accepter et je le comprends », a déclaré l’entraineur.