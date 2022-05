Les Girondins de Bordeaux ont concédé une nouvelle défaite ce week-end contre Angers (4-1), la troisième consécutive, qui était la goutte de trop pour Jaroslav Plasil, ancien milieu bordelais et actuel adjoint de David Guion, qui a fondu en larmes depuis son banc.

A deux journées de la fin du championnat, les Girondins de Bordeaux sont au bord du précipice. En signant une troisième défaite consécutive en championnat ce sur le terrain d’Angers (4-1), les hommes de Guion sont presque condamnés à la Ligue 2 et ne peuvent plus qu’espérer au mieux une place de barragiste. Mais ce scénario tient encore à un fil, puisque si l’ASSE (actuel 17e,) l’emporte ce mercredi à Nice, Bordeaux sera par conséquent officiellement relégué. Face à ce constat catastrophique, Jaroslav Plasil, ancien milieu et désormais adjoint de David Guion, s’est effondré depuis son banc de touche.

Seul sur le banc, Plasil a fondu en sanglots au coup de sifflet final. L’ancien girondin était visiblement profondément triste, lui qui avait pris sa retraite sportive en 2019, avant de rejoindre dans la foulée le staff de l’équipe réserve puis de l’équipe première depuis deux ans. « Il n’était pas très bien dernièrement, confie un proche. Il sentait qu’il n’y avait pas d’écoute malgré la situation catastrophique du club. Il se bat contre du vent depuis des semaines. Il vit une saison horrible, car il est complètement isolé dans ce staff. A l’époque de Petkovic, personne ne l’écoutait, et très peu de choses ont bougé depuis l’arrivée de Guion. » , Jaroslav Plasil étant le seul à avoir conservé sa place dans le staff suite au rachat du club par Gérard Lopez.