Recruté pour 8 millions d’euros cet été par le Milan AC puis prêté dans la foulée aux Girondins de Bordeaux, Yacine Adli pourrait bien retrouver le club lombard plus tôt que prévu, dès janvier.

Cet été, le Milan a acquis, dans les derniers jours du marché, le milieu de terrain Yacine Adli pour 8 millions d’euros. Prêté un an à Bordeaux, le Français a plutôt bien démarrer sa saison et fait preuve d’un leadership certain. Cependant, selon la Gazzetta dello Sport, le joueur de 21 ans pourrait rentrer à Milan dès janvier si les Milanais venaient à vendre Franck Kessie en janvier. En fin de contrat en juin 2022, l’avenir de l’Ivoirien est incertain et un départ imminent est une possibilité. Le Bordelais quitterait alors la Ligue plus tôt que prévu.