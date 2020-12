Selon les informations de Sud Ouest, un dossier est entre les mains de King Street. Celui-ci permettrait peut-être à ces futurs partenaires d’entrer dans le capital des Girondins.

Les Girondins de Bordeaux définition : personne ne croyait au projet, et pourtant, c’est pire. Synonymes de foot business, le club aquitain galère depuis un moment. Mais alors, deux ans après avoir été vendus par M6, peuvent-ils une nouvelle fois changer de main ? Seuls aux manettes depuis l’éviction de son ancien partenaire General American Capital Partners (GACP) en 2019, King Street est sans cesse sondé pour un possible rachat.

Pourtant, le fond d’investissement ne lâche pas de leste envoie des refus à la pelle. Mais depuis fin septembre, une rumeur circule, l’éventuelle entrée d’un investisseur minoritaire dans le projet. Selon les dernières informations de Sud Ouest, il s’agit d’un co-dossier monté par l’homme d’affaires bordelais Pascal Rigo, et un milliardaire américain qui souhaitent entrer dans le capital du club à hauteur de 40%. Le quotidien précise tout de même que les discussions seraient en « stand-by », et même plutôt en « froid ». Mais compte tenue de la crise sanitaire et du conflit entre MediaPro et la Ligue, la situation pourrait être amené à évoluer.