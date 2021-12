Concurrencé par Keylor Navas au PSG, Gianluigi Donnarumma voudrait quitter la capitale selon les informations de Fichajes. Manchester United serait déjà sur le dossier.

Donnarumma a toujours été le numéro un que ce soit au Milan AC ou en sélection mais cette année au Paris Saint-Germain il partage ce rôle avec Keylor Navas. Le portier italien semble même être devancé dernièrement par le gardien de but costaricien. Une situation qui ne lui conviendrait pas, il vivrait une période compliquée selon les informations de Fichajes. Il chercherait donc une porte de sortie pour retrouver ce rôle de titulaire indiscutable dans un grand club. Selon les informations de Calcio Mercato, Manchester United serait intéressé par l’ancien gardien milanais et ce malgré le retour en forme de David De Gea. L’Espagnol a dépassé la trentaine et l’occasion d’accueillir Donnarumma, qui fait déjà partie des meilleurs gardiens du monde à seulement 22 ans, ne se refuse pas.