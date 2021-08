Nouveaux concurrents dans les cages du PSG, Donnarumma et Navas espèrent tous les deux avoir le rôle de numéro un cette saison.

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport ce jeudi, Gianluigi Donnarumma est revenu sur sa décision de quitter le Milan AC pour le Paris Saint-Germain. Le portier italien de 22 ans, qui pourrait faire ses débuts en Ligue 1 demain soir (21h) face à Brest, en a également profité pour adresser un message à son nouveau concurrent : Keylor Navas.

« Mes choix professionnels, je les ai toujours pris seul. Ma famille m’a toujours laissé le champ libre et m’a toujours soutenu. Pareil pour Mino Raiola. Il respecte toujours les choix de ses joueurs, après il cherche évidemment à satisfaire leur volonté. Je suis parti de Milan et je n’avais aucun contact avec un autre club, je le jure. Mais j’étais certain qu’avec un bon Euro, un club m’aurait contacté. Quand j’ai signé, le président m’a dit : ‘Nous voilà finalement ensemble’. Maintenant, je suis très heureux et très détendu. La saison passée, Paris n’a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif est un autre : la Ligue des champions. Paris m’a toujours suivi, mais ma priorité était alors pour Milan. La concurrence avec Navas ? C’est une motivation supplémentaire, et c’est quelque chose qui me fascine. »