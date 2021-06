Libre après son départ de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, 43 ans ne rejoindra pas le FC Barcelone. Selon, la Sky Italie, le gardien rejoindra son ancien club, Parme relégué en Série B à l’issue de cette saison.

Cette saison, le champion du monde 2006 a joué 14 matchs toutes compétitions confondues dont 8 de championnat avec la Juventus Turin. Il a décidé de quitter la Vieille Dame. S’il a reçu des offres de la part du FC Barcelone et de Besiktas. La Sky Italia, média Italien annonce que celui qui est considéré comme l’un des meilleurs gardien de but de l’histoire a décidé de rejoindre le club qui l’a lancé en professionnel à savoir Parme. Un connait qu’il connait bien puisqu’il a porté le maillot de ce club entre 1995 et 2001 avant d’être transféré la Juve contre 50 millions d’Euros. Retour à case départ pour Gigi qui va signer 2 ans, peut-être pour boucler la boucle avant de prendre sa retraite ? Réponse dans quelques mois.