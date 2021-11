Présent en conférence de presse, Gerson a été invité à évoquer son arrivée à Marseille ainsi que son adaptation et son début de saison délicat. Le milieu de terrain en est conscient, il sait que ses performances ne sont pas assez bonnes et qu’il peut faire bien mieux pour porter l’OM. Le Brésilien s’explique et se justifie dans la presse avec pragmatisme et humilité.

« Quand je suis arrivé ici, je voulais bien faire, mais le foot c’est comme ça, il y a des hauts et des bas… Je suis en train de m’adapter, je fais du mieux possible pour répondre aux attentes. Chaque jour je suis plus heureux, je me sens un peu plus à la maison. Je donne mon maximum en tout cas. […] Chaque championnat est différent. Ce que je peux vous dire, c’est que je me concentre sur ce que je dois faire, pour avoir la confiance de l’entraîneur. Chaque entraîneur a son schéma de jeu, son style, ce que je dois faire c’est m’adapter. […] Les critiques dans le foot, c’est normal. Mon transfert a été élevé, les attentes sont importantes, c’est logique et en ce sens je dois m’améliorer. Mais comme je le disais les critiques aident, ça vous permet de vous concentrer davantage. Si vous êtes à 70% de vos capacités, vous devez atteindre les 100%. Il faut prendre en compte l’avis et les attentes des supporters. Ce sont des passionnés, ils ont dédié une partie de leur vie pour acheter une place, un maillot, et nous devons leur donner le meilleur de nous-mêmes. C’est ce que j’essaie de faire« , a avoué Gerson en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport.