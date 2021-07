Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Gerson s’est confié sur ce transfert et adresse un message très positif suite à son arrivée dans les Bouches du Rhône.

« Je suis très heureux de porter ce grand maillot. J’espère continuer à développer un bon football. J’espère que tout se passera bien à mon arrivée ici. Je suis très heureux et très motivé par cette opportunité. Je sais que c’est un très grand club ici en France, un club très respecté, avec des supporters très passionnés. Je sais qu’ils sont similaires à ceux du Brésil, des supporters très chaleureux. Malheureusement, nous n’aurons pas encore de fans dans le stade mais je veux déjà me préparer et m’habituer, pouvoir jouer le plus rapidement possible aux côtés des fans. Marseille est une très belle ville, chaude comme Rio, avec des fans très passionnés et dans un club qui m’a donné une très bonne opportunité pour ma carrière. C’est toujours bien quand on est valorisé par un club. Je suis très heureux d’être ici et, comme je l’ai déjà dit, j’espère développer un bon football. » S’est-il exprimé sur le site officiel du club olympien.