Gerard Lopez a cedé ses parts en fin d’année 2020 au fond Eliott. Il revient sur le modele qu’il a mis en place à Lille.

Le LOSC est sacré champion de France 2021. Un sacre que le club doit également à Gerard Lopez, l’ancien président qui a cédé ses part au fond d’investissement Eliott trois ans après avoir repris en main le club. Pour Paperjam, un media business, l’investisseur déclare « Personne n’avait fait ça dans le foot français! À partir de là, j’ai prouvé que la performance est au cœur du projet. Ce qui est aussi au cœur du projet est de créer de la valeur pour le club. Dans mon cas, la valorisation de l’effectif aujourd’hui dépasse les 300 millions d’euros. Il y a eu quasiment 150 millions d’euros de dettes remboursées, y compris la dette historique antérieure à mon projet. Et il reste à rembourser 150-160 millions. Nous sommes passés d’un club qui avait des dettes très élevées et qui n’avait rien en face à un club qui a des dettes, mais qui a un actif beaucoup plus important. Et le sportif et l’économique se sont alignés. Que le Covid soit passé par là, que les droits télé soient passés par là, que les cash flows soient tendus, c’est la réalité à Lille, et c’est la réalité dans 17 clubs en France, quand on exclut le PSG, Monaco et Nice. »

Avec le départ de son entraineur Christophe Galtier et de nombreux joueurs, Lille va devoir reconstruire son effectif pour être compétitif la saison prochaine en championnat mais aussi en Ligue des Champions.