A quelques jours d’un passage crucial devant la Commission d’appel de la DNCG, les Girondins de Bordeaux auraient misé tous leurs espoirs sur un accord noué entre Gérard Lopez et ses créanciers.

Le 5 juillet prochain s’annonce comme une date fatidique pour les Girondins de Bordeaux, menacés d’une relégation en National 1. Un passage devant la Commission d’appel DNCG de la FFF qui semble bien partie alors qu’une parade aurait été trouvée par Gérard Lopez. D’après les informations dévoilées par 20Minutes, le propriétaire et président du club, aurait noué un nouvel accord avec ses créanciers que sont les fonds d’investissement américains Fortress et King Street, sur son plan pour la Ligue 2.

Un accord qui donne de l’espoir à Gérard Lopez qui n’attend plus désormais que le feu verts du gendarme financier français et qui s’annonce comme l’ultime tentative de l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois : « Cela a été un véritable bras de fer et même parfois un supplice mais l’accord est là et il répond, pour nous, à toutes les demandes de la DNCG », a confié l’entourage de Gérard Lopez dans des propos recueillis par 20Minutes.