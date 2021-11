Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum est revenu sur ses difficultés depuis son arrivée en France. Il explique les raisons de ses difficultés.

« Les changements, le style de jeu… À Liverpool, on était une équipe qui était ensemble pendant cinq ans. On avait notre identité. C’était différent. Le coach ici préfère quand on fait de la rotation. On n’est pas toujours à la même position. À Liverpool, c’était un peu comme ça, mais là, il faut s’habituer, c’est ma première saison. Il y a pas mal de différences, mais ça ne change pas trop. À Liverpool, on a joué des années ensemble. Avant même qu’on gagne la Ligue des Champions, on a beaucoup progressé et, maintenant, au PSG, ça ressemble un peu à ma première saison à Liverpool. On se découvre ensemble. On s’habitue à nos coéquipiers. C’est difficile de comparer ces deux équipes car l’une était ensemble depuis quatre ans, je crois, avant de gagner. »