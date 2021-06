Georginio Wijnaldum, actuellement à l’Euro avec les Pays-Bas, est le nouveau milieu de terrain du PSG. Robert Pirès adore ce choix !

« Cela fait plusieurs saisons que je trouve qu’il joue à un très bon niveau. C’est ce qui est dur quand vous évoluez au plus haut niveau : être régulier. Et, lui, physiquement, il est au top. Il est dans une sorte de progression et le match de dimanche le confirme : c’est un joueur extrêmement important. Comme je l’ai dit à l’antenne, c’est une très très belle recrue pour le PSG », a indiqué le consultant de M6 sur le site du Parisien.