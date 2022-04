Véritable pépite du FC Barcelone, Gavi devrait quitter la Catalogne à l’issue de la saison. Il devrait être la grosse vente du Barça cet été et s’engager avec Liverpool.

« Le FC Barcelone est toujours dans une crise institutionnelle et financière grave et va devoir régulièrement vendre des joueurs pour renflouer ses caisses. Si l’été prochain, Gavi part, il ne faut pas s’étonner. La plus-value potentielle en revendant un jeune que tu as formé mais qui ne t’a rien coûté en indemnité de transferts, la plus-value est énorme. Je pense que si le Barça s’est rué sur Franck Kessie en fin de contrat cet été ce n’est pas pour rien. C’est pour combler un gros départ. Alors quand on sait que Jürgen Klopp apprécie beaucoup les qualités de Gavi… » a déclaré Alex de Castro dans sa dernière vidéo sur sa chaîne Youtube.

Véritable révélation du côté du FC Barcelone, Gavi est l’une des nouvelles pépites formées par la Masia. A 17 ans, l’Espagnol est auteur d’une première saison aboutie avec le Barça avec 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues mais ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. En difficultés financières, la direction catalane souhaiterait s’en servir pour renflouer des caisses particulièrement vides. Son départ serait l’opportunité parfaite pour le Barça de rentabiliser son centre de formation.