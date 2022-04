Petit phénomène du Barça, Gavi serait toujours l’une des priorités de Liverpool pour la saison à venir.

Grande révélation du FC Barcelone cette saison, le jeune Gavi pourrait bien faire faux bond au club catalan cet été. Lié au Barça jusqu’en juin 2023, avec une clause libératoire de 50 millions d’euros, le milieu de terrain de 17 ans n’a pas encore renouvelé son bail. De quoi inquiéter les dirigeants barcelonais, d’autant que le média espagnol Sport rapporte ce lundi que Liverpool suit de près la situation de Gavi. Toujours à la recherche du successeur de Georginio Wijnaldum, les Reds envisagent la possibilité de faire une offre de transfert dans les prochaines semaines pour le crack de la Roja.

Titulaire ce soir face à Cadix pour la 40e fois de la saison, Gavi a inscrit deux buts et délivré six passes décisives pour sa première saison dans l’élite. Reste à savoir si Xavi et ses supérieurs trouveront les mots justes pour convaincre le jeune prodige de ne pas céder aux sirènes de la Premier League. À noter que selon certaines rumeurs, Gavi serait aussi sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…