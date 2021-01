Le nouveau président de Nancy, Gauthier Ganaye, souhaite avant tout maintenir le club en Ligue 2 avant de rêver à un futur meilleur.

« C’est assez simple et moins sulfureux que ce que l’on a entendu jusqu’ici. C’est un pôle d’investisseurs privés, en majorité américains, qui se sont regroupés pour acquérir l’ASNL. Parmi eux, vous avez Chien Lee, qui a investi dans l’hôtellerie, le sport et de l’immobilier. Avec Pacific Media Group, ils avaient acquis l’OGC Nice, Barnsley en Angleterre en 2017 et le club suisse de Thoune en 2019. Barnsley Partners Path Capital était le propriétaire de l’équipe de base-ball de Tampa en Floride et Krishen Sud est le fondateur de Sivik Global Healthcare, un fonds qui investit dans l’industrie des soins de santé », a indiqué le nouveau boss de Nancy dans L’Equipe.

Avant de poursuivre : « J’ai un tout petit peu d’expérience dans le foot et je ne connais pas beaucoup de clubs, dans le modèle économique actuel, qui n’ont pas une part de déficit structurel. On va essayer de la réduire mais tant que le club sera en L2, ce sera impossible de le combler totalement. C’est l’urgence absolue à traiter. On doit absolument rester en L2. Il y a un incendie à éteindre. Pour cela, on est décidé à rééquilibrer l’effectif en tenant compte des restrictions de la DNCG, c’est-à-dire une masse salariale encadrée et pas de transferts onéreux. Nous avons communiqué les documents obligatoires dans le processus de cession mais il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour obtenir la levée du cadre administratif fixé par la DNCG. Ce n’est pas un drame. »