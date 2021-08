Gary Neville, consultant pour la télévision anglaise, a souhaité rassurer Varane sur sa signature à Manchester United.

« La signature de Raphaël Varane est excitante. Je pense que la saison dernière, tous les supporters, tous les commentateurs, consultants et spécialistes qui ont regardé Manchester United ont dit qu’ils avaient besoin d’un binôme pour Harry Maguire, et ils en ont trouvé un. Il est à un bon âge, il a une grande expérience et un bon défenseur central à ses côtés. Ils ont une bonne ligne de quatre défenseurs, donc Varane n’arrive pas dans une équipe qu’il devra porter sur ses épaules », a commenté l’ancien Red Devil sur Sky Sports.

Et d’ajouter : « On peut dire qu’il est la dernière pièce du puzzle dans le sens où le reste de l’équipe fait un assez bon travail. Victor Lindelöf et Eric Bailly ont fait du bon travail à côté de Maguire, mais ils n’avaient pas ce petit plus dont une équipe a besoin. » Avec l’arrivée imminente de l’international tricolore, Manchester United espère lutter pour le titre en Premier League la saison prochaine. »