Le sélectionneur de l’Angleterre Gareth Southgate est revenu sur son avenir à la tête des three Lions et même s’il n’a pas encore signé de prolongation, il reste positif à ce sujet.

« Lorsque vous travaillez avec un staff avec lequel je travaille et avec un groupe de joueurs aussi réceptifs et avec le talent que nous avons, c’est clairement très agréable. Il n’y avait donc pas d’autre raison de ne pas s’asseoir, à part le fait que nous étions concentrés sur le championnat d’Europe et cette qualification. Maintenant, c’est le moment approprié pour pouvoir s’asseoir avec John (McDermott, le directeur technique) et Mark Bullingham (le directeur général) et tout passer en revue, mais je ne m’attends pas du tout à ce que ce soit compliqué. » Après la victoire facile 10-0 à Saint-Marin lundi soir, les Anglais ont obtenu leur ticket pour la prochaine Coupe du monde 2022.