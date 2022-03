Gareth Bale très peu utilisé par Carlos Ancelotti a confié en conférence de presse qu’il était concentré uniquement sur les matchs avec le Pays de Galles. Malgré sa situation compliquée en club, le Gallois rêve de qualifier son pays pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022.

Gareth Bâle ne pense qu’au Pays de Galles ! Le joueur madrilène rêve de qualifier sa sélection pour la prochaine Coupe du Monde, il en a même fait son principal objectif. En conférence de presse d’avant match, l’attaquant gallois a parlé de l’importance de la prochaine rencontre qui attend son équipe. Une déclaration qui ne devrait pas plaire du coté du Real de Madrid, “Je suis juste concentré sur ce match, sur les qualifications. Il y a beaucoup en jeu et je ne pense à rien d’autre pour le moment. Cela demande toute mon attention, toute ma concentration et toute ma préparation ces derniers mois. Je ne pense à rien d’autre qu’au match contre l’Autriche, nous verrons pour la suite“, a expliqué Gareth Bale au micro de Sky Sports.

Une situation catastrophique à Madrid

L’attaquant gallois termine son contrat le 30 juin prochain. Pilier du Real de Madrid aux cotés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, depuis deux saisons Gareth Bale ne joue presque plus. Auteur de 5 matchs cette saison, le gallois n’a effectué seulement que 270 minutes cette saison avec le Real de Madrid. Depuis novembre il n’a joué que deux fois. Pour rappel le gallois perçoit 36 millions d’euros par an.

Une qualification historique

Malgré sa situation plus que compliquée avec le Real de Madrid, le Gallois pourrait se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Une performance qui serait historique car le Pays de Galles ne s’est plus qualifier au mondial depuis 1958.