Gareth Bale s’est engagé avec Tottenham mais ne pourra pas jouer avant plusieurs semaines.

Le Gallois de 31 ans est prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison. Pour le moment blessé, le joueur devrait effectuer son retour sur les pelouses face à West Ham le 17 octobre prochain…Pour le plus grand bonheur de son coach José Mourinho.

“Je pense qu’il sera en forme après la pause internationale d’octobre. Il est tellement heureux d’être avec un club qui lui tient à cœur. Il est tellement heureux de jouer pour nous. Lorsqu’un joueur a cette motivation, vous pouvez raccourcir la période de récupération, de remise en forme et de préparation. Nous voulons l’aider. Quand il sera disponible pour s’entraîner avec l’équipe, nous serons plus qu’heureux de l’avoir et de l’aider à revenir à un niveau qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde”, a indiqué le coach de Tottenham.