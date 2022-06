De retour du Qatar en 2023, Gareth Bale devrait entamer des démarches pour devenir entraîneur de football.

Après sa carrière de joueur, Gareth Bale pourrait bien s’installer sur un banc en tant qu’entraîneur. Selon le directeur technique de la Fédération galloise, David Adams, l’ancien du Real Madrid et son compatriote Aaron Ramsey – autre légende des Dragons – entameront les démarches pour se rapprocher du monde du coaching après la Coupe du monde 2022.

« Je parlais récemment à Gareth et Aaron et ils sont vraiment impatients de faire leurs licences d’entraîneur B et A au Pays de Galles, espérons-le après la Coupe du monde. J’espère que nous serons en mesure d’utiliser leur expérience pour soutenir nos jeunes joueurs. Je sais que Gareth et Aaron sont des Gallois extrêmement fiers et je suis sûr qu’ils viendront frapper à ma porte pour venir parler aux joueurs afin d’obtenir des conseils et du soutien. Avoir ces personnes qui inspirent la prochaine génération de jeunes joueurs est un atout fantastique pour le développement futur de notre jeu. Je ne les dérangerai pas avant la Coupe du monde à propos des cours d’entraîneurs et de leur aide dans le parcours des joueurs. Mais je reviendrai vers eux tout de suite après », a promis David Adams.