Si Zinedine Zidane reste le grand favori pour succéder à Deschamps après la prochaine Coupe du monde, Pierre Ménès a estimé que la possibilité Christophe Galtier n’est pas à négliger.

« À ma grande surprise, il a l’air d’en avoir envie. Je pensais que Christophe était un entraîneur de “quotidien” et qu’il avait besoin de sentir son groupe tout le temps, tous les jours. A priori non, le poste à l’air de le tenter. Être sélectionneur, ce n’est pas un poste de grand tacticien. La tactique tu la travailles assez peu finalement. C’est plutôt un poste ou tes qualités de meneur d’hommes et de chef de meutes sont les plus importantes. Et dans ça, Christophe excelle. Je pense que s’il en a l’envie, il peut être un candidat sérieux. Galtier sélectionneur, pourquoi pas », a indiqué Ménès sur son blog.