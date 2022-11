Entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n’hésite pas à rendre un bel hommage au prochain adversaire du PSG, le FC Lorient en Ligue 1 ce dimanche en début d’après-midi.

L’entraîneur parisien ne s’est pas privé de rendre hommage à son homologue Régis Le Bris et cette équipe lorientaise, belle surprise de ce début de saison. “C’est une équipe technique, vive, alerte. Elle aime avoir le ballon, a un jeu très élaboré. Il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de changements de zone. Elle va vouloir mettre une très grosse pression en début de match. C’est une équipe très forte dans les transitions, un peu comme Troyes dans un autre registre. Elle est sur le podium depuis la 5e journée. Ce n’est pas un hasard. Elle est fraîche, pétillante, joueuse. C’est une équipe qui joue sans retenue.

Ce que fait Régis Le Bris avec son équipe, c’est à la fois très simple, mais très fin. Ça défend dans un 4-4-2 qui me fait penser à ce qu’a fait Christian Gourcuff pendant des années. Il doit prendre ça comme un compliment. Et dans son animation offensive, son équipe tourne. C’est très mobile. On voit qu’il y a beaucoup de travail effectué, c’est tout à son honneur. Cette équipe prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble. » A précisé le coach parisien qui se méfie plus que tout de cette formation des Merlus.