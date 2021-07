Christophe Galtier, nouveau coach de l’OGC Nice, a fait le point sur sa signature dans le sud de la France après son départ du LOSC.

« C’était clair dans ma tête et assez rapidement au cours de la saison, j’avais pris la décision de quitter Lille, quel que soit le résultat obtenu, à partir de ce moment-là, j’ai regardé les projets qui pouvaient m’intéresser, j’ai rapidement pensé que le projet INEOS pouvait me correspondre par rapport à ce que je peux faire, et par rapport à ce que je veux faire », a indiqué l’ancien coach du LOSC.

Et d’ajouter : « Je suis venu avec Thierry Oleksiak, et Eduardo Parra, ancien préparateur physique au LOSC, Fred, Cristo et Nico sont des quant à eux, des anciens de Nice. Il n’y aura pas un staff de Lille et des anciens niçois, il y aura un vrai staff niçois qui va beaucoup travailler pour atteindre des objectifs élevés. »