Pour Sébastien Tarrago, les responsables des violences lors de Nice – OM doivent avoir des sanctions exemplaires.

« J’espère que ça ne nous empêchera pass de nous focaliser sur les coupables et les responsables, c’est-à-dire les supporters et éventuellement ceux qui les ont laissés faire. Toutes les réactions des joueurs et des membres du staff, je les comprends. Quand ça part dans le n’importe quoi, on est rarement intelligent. Je les mets en second plan par rapport à ce qu’il s’est passé », a indiqué le chroniqueur de L’Equipe.