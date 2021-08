Un temps annoncé dans le viseur de Galatasaray, Layvin Kurzawa devrait finalement rester au Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

Comme le précise « RMC Sport », le club français va garder son latéral droit français pour le moment et ce dernier ne signera pas en Turquie. La raison ? Une histoire de timing car le club stambouliote voulait disposer des services de l’ancien Monégasque pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions cette semaine. Malgré certains progrès, cette deadline ne sera malheureusement pas possible pour l’écurie turque. De ce fait, Kurzawa est toujours sur le marché et c’est notamment la Premier League qui pourrait s’offrir à lui.