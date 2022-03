Incontournable au LOSC sous Christophe Galtier, Gabriel fait désormais le bonheur des Gunners à Arsenal. Une éclosion tardive qui aurait bien pu ne jamais se produire sans un coup de pouce du destin sur lequel revient le Brésilien.

Débarqué au LOSC en juillet 2017 comme étant l’une des toutes premières recrues de l’ère Luis Campos, Gabriel a vécu des débuts extrêmement compliqués. Prêté à l’ESTAC Troyes, le Brésilien a été rapatrié après six mois et une expérience catastrophique avant de rebondir au Dinamo Zagreb. Un énième prêt délicat qui semblait lui barré la route au LOSC. Pourtant, à son retour, le Brésilien a su saisir la seule opportunité qui lui a été offerte pour briguer une place de titulaire indiscutable au côté de José Fonte. Un statut qu’il n’a plus jamais délaissé avant son départ pour 26 millions d’euros chez les Gunners. Défenseur taille patron à Londres, le Brésilien revient sur ses débuts délicats au LOSC et son éclosion tant attendue.

« Quand je suis arrivé à Lille lors de l’hiver 2017, c’était très difficile pour moi. Je ne parlais pas la langue, il y avait peu de lusophones (Rony Lopes et Eder) et je jouais avec l’équipe réserve. Cette période m’a permis d’apprendre beaucoup même si parfois je me demandais qu’est ce que je faisais ici. J’ai compris que j’étais arrivé dans un autre football. J’ai parlé avec Luis Campos assez régulièrement et il me disait de profiter de cette période pour penser à l’avenir et apprendre à communiquer correctement avec mes coéquipiers. J’ai commencé à apprendre le français et je me suis bien entendu avec certains coéquipiers francophones comme Yves Bissouma et Hamza Mendyl. Ensuite, lors de la saison suivante, Bielsa est arrivé et a voulu me prêter à Troyes« , a déclaré Gabriel Magalhaes dans des propos accordés à Colinterview et relayés par LePetitLillois.

« Après mon prêt au Dinamo Zagreb, où le club croate voulait que je reste, Campos n’a pas voulu et a souhaité que je reste au LOSC. Mais pendant les six mois suivants, je ne jouais toujours pas. J’étais triste et énervé par cette situation. J’ai demandé au coach Christophe Galtier de partir car je ne voulais pas accepter cette situation. Il m’a dit que j’allais avoir ma chance, mais après cette discussion on avait un match de Coupe de France face à Rennes et je n’étais même pas dans le groupe. C’était trop pour moi à ce moment-là, je voulais absolument quitter le club, mais ce jour-là, Adama Soumaoro a eu un carton rouge. Après ça, j’étais sur de vouloir partir mais en allant à l’entraînement, le coach m’a donné le chasuble de l’équipe des titulaires et José Fonte m’a dit d’être prêt car j’allais démarrer. Contre Guingamp, on a gagné et tout a démarré. J’ai joué quelques matchs avant de voir Soumaoro reprendre sa place contre Paris. Mais encore une fois, il s’est blessé durant la rencontre et j’ai pu rentrer et marquer face au PSG. »