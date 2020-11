Le Gabon affronte la Gambie, ce lundi à 17h, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2021.

Une nuit dans des conditions très particulières pour les joueurs du Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et l’ensemble de l’équipe du Gabon ont été bloqués à l’aéroport de Banjul. Les autorités locales de la Gambie ont indiqué qu’il y avait un problème administratif et les autorités ont donc conservé les passeports sans donner plus de précisions. Les joueurs ont donc passé la nuit sur le sol de l’aéroport avant de rejoindre l’hôtel ce lundi matin, seulement quelques heures avant le début de la rencontre.

L’attaquant des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, a lourdement taclé le manque de réactivité de la CAF. « Beau travail la CAF, c’est comme si on était revenu dans les années 1990. Ça ne nous démotivera pas mais ils faut que les gens sachent et surtout que la CAF (Confédération africaine de football, ndlr) prenne ses responsabilités. 2020 et on veut que l’Afrique grandisse ce n’est pas comme ça qu’on va y arriver! », a indiqué le capitaine des Panthères sur Twitter.