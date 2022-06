Connu pour être un fervent supporter de Manchester United, le boxeur Tyson Fury est forcément déçu par la saison des Red Devils. Le champion britannique des poids lourds a reconnu que Cristiano Ronaldo est une « lame à double tranchant ».

« Quand vous avez une superstar comme Cristiano Ronaldo, tout le monde lui fait confiance pour marquer des buts et s’il ne l’était pas, ils devraient les marquer, comme ils l’ont fait la saison dernière. Je ne dis pas qu’il n’est pas un atout, mais parfois quand on a une star, un joueur qui porte l’équipe, les jeunes valeurs sont occultées et ils n’ont pas l’occasion de briller car le « grand Ronaldo » est sur le terrain », a lancé Fury pour le Mirror.