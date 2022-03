Le quotidien Marca n’a pas hésité à sortir une bombe hier soir, après l’élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-2 score cumulé). En effet, le journal espagnol a évoqué une altercation qui aurait éclaté dans les vestiaires entre Neymar et Donnarumma, en raison de la boulette du gardien italien qui avait mené au premier but madrilène.

Neymar a pris la parole sur son compte Instagram pour réagir à cette histoire. L’attaquant brésilien, visiblement furieux, a démenti l’information révélée par le quotidien madrilène. « Je déteste venir ici et parler des infos. Mais ça, c’est un mensonge. Il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se montrer, essayez la prochaine fois ? », a déclaré Neymar, en postant également sa conversation privée avec l’Italien, qui a présenté ses excuses à son partenaire à propos de cette rumeur « inacceptable ». « Mon ami ! Tranquille ! Cela peut arriver en football… On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et tu vas gagner tellement de choses. Relève-toi et avançons », a répondu le numéro 10 parisien.