Actuellement 5e de Premier League, Manchester United effectue son dernier match avant la Coupe du monde. Ce dimanche, les Red Devils se rendront sur la pelouse de Fulham pour tenter de se rapprocher du podium de Premier League.

A Manchester United, tout semblait aller mieux avant la terrible défaite contre Aston Villa. En effet, ce week-end, les coéquipiers de Ronaldo ont essuyés un lourd 3-1 sur la pelouse d’Old Trafford. Cependant, la forme des hommes d’Erik Ten Hag restent satisfaisant étant donné qu’ils sont remontés à la 5e place de Premier League malgré un début de saison vraiment compliqué. Pour la rencontre, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams et Axel Tuanzebe sont blessés tandis que Diogo Dalot est suspendu. Jadon Sancho est quant à lui incertain.

A Fulham, ce qui fait le plus peur est la terrible absence de l’attaquant star : Aleksandra Mitrovic. De plus, Neeskens Kebano et Manor Solomon seront aussi absents, blessés. Enfin, l’ancien lyonnais Kenny Tete et Harrisson Reed sont suspendus. Carlos Vinicius sera donc probablement titularisés à la tête de l’attaque.

Fulham : Leno – Decordova-Reid, Diop, Ream, Robinson – Cairney, Palhinha – Wilson, Pereira, Willian – Carlos Vinicius.

Manchester United : De Gea – Malacia, Lindelof, Martinez, Shaw – Casemiro, Eriksen, Fernandes – Antony, Martial, Rashford.