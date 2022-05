Pas convaincu par Xavi Hernandez et sa méthode, Frenkie de Jong ne serait pas satisfait et souhaiterait quitter le FC Barcelone dès cet été.

Recruté à prix d’or, 86 millions d’euros, en juillet 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong a été un véritable pari pour le FC Barcelone. Véritable plaque tournante de la formation néerlandaise, le milieu de terrain ne semble pas s’épanouir autant en Catalogne malgré son temps de jeu plus que conséquent avec 43 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Le Néerlandais ne serait pas convaincu par les idées de jeu misent en place par Xavi Hernandez et de son rôle dans son système. Frenkie de Jong se sentirait visé par les nombreuses critiques de son entraîneur envers son groupe. Un mal-être croissant qui lui aurait fait prendre une décision irrévocable.

Selon les informations publiées par Todo Fichajes, Frenkie de Jong ne souhaite pas poursuivre sa carrière au FC Barcelone et réclamerait un départ immédiat l’été prochain. Ses relations avec Xavi Hernandez et son staff seraient particulièrement mauvaises et l’ancien de l’Ajax estimerait que le technicien espagnol entrave sa progression. A 23 ans, il doit encore continuer à grandir et exige désormais son départ. Il souhaiterait quitter le Barça et profiter de l’intérêt croissant dont il est l’objet. Courtisé par Manchester United, les récentes déclarations de Cruyff ne seraient qu’un moyen de faire monter les enchères. La direction catalane n’exclut pas son transfert, surtout si une belle offre fait son apparition.