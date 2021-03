L’ancien président de la République, François Hollande, était l’invité de L’Equipe du Soir afin d’évoquer sa passion pour le foot.

« Non. Je ne pense pas que ce soit la solution. Mais, selon mon point de vue, c’est quand même un problème d’avoir attribué la Coupe du monde au Qatar », a indiqué l’ancien Chef de l’Etat. Avant de poursuivre sur le futur champion de France en Ligue 1 : « Je pense que c’est Lille qui va l’emporter. Parce Lille a une bonne équipe. Parce que le PSG va être totalement mobilisé par la Ligue des Champions. Monaco a des difficulté set Lyon du mal à conclure. »

Et de revenir sur le rachat avorté du RC Lens en 2014 par Hafiz Mammadov : « A un moment, je parle au président de l’Azerbaïdjan du club de Lens. Il y a un problème, un de vos proches a promis une somme qui n’arrive pas. Ça met en cause l’avenir d’un club mythique très populaire en France dont le président est là. Il y a donc eu un court échange entre le président Aliyev et Gervais Martel. »