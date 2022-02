La fin de carrière se rapproche pour Franck Ribéry, qui pourrait prendre une très grande décision cet été.

Arrivé l’été dernier à la Salernitana, petit club promu en Serie A, Franck Ribéry a bien failli faire ses valises six mois plus tard. Mais « ces dernières heures, il y a un changement d’avis de Ribéry qui avait initialement demandé à partir et puis a décidé de rester », a finalement expliqué le directeur sportif du club Walter Sabatini dans une interview.

Mais selon les informations de Sky Sport en Allemagne, le Français de 38 ans pourrait bien raccrocher les crampons à la fin de la saison. Alain Miglaccio, proche conseiller de l’ancien Bavarois, aurait notamment confié au média : « A la fin de la saison, il décidera s’il met fin à sa carrière ou continue ».

Un petit déchirement au cœur pour tous les fans du football français, qui auront vu Ribéry briller sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, du Bayern Munich et évidemment des Bleus avec une finale de Coupe du monde en 2006. Sacré champion d’Europe avec le Bayern Munich en 2013, il aurait d’ailleurs pu prétendre au Ballon d’Or, remporté par Cristiano Ronaldo la même année.