Aujourd’hui en Italie dans le club de la Fiorentina, Franck Ribéry se sent bien. Agé de 37 ans, il a délivré un message concernant son avenir.

Interviewé dans la “Gazzetta dello Sport”, l’ancien attaquant du Bayern Munich a confié ses envies pour l’avenir. “Tant que j’aurai la motivation et que le corps tiendra, j’aimerais continuer, a lâché le footballeur de 37 ans. Je pense que nous aurions pu en faire plus cette saison. Nous ne sommes pas grands, mais avec deux ou trois joueurs et la progression des jeunes, nous pouvons trouver de la satisfaction. Ce serait bien de donner un trophée aux fans.”