Dans une interview accordée à Tuttosport, Franck Ribéry, qui évolue avec la Salernitana en série A, a dévoilé ses successeurs. Pour l’international français a cité deux noms dont le français, Kingsley Coman, qui évolue au Bayern Munich.

Franck Ribéry s’est livré dans les colonnes de Tuttosport. Pour l’ancien marseillais, qui évolue désormais à la Salernitana en Séria A a dévoilé ses deux successeurs: « Un joueur qui me ressemble vraiment, non. Mais je dois admettre que je me revois un peu en Kingsley Coman et en Federico Chiesa, deux de mes anciens partenaires. À Florence, je me suis immédiatement rendu compte que Federico avait quelque chose de différent des autres. Il allait toujours à 2 000 à l’heure, un peu comme moi à son âge. Avec le temps, tu apprends à mieux gérer tes matches, c’est un processus naturel, ça s’est passé comme ça pour moi, pour Federico aussi. »

Franck Ribéry, désormais âgé de 39 ans, a joué 18 matchs toutes compétitions confondues pour deux passes décisives. Celui qui a porté le maillot de l’OM, du Bayern Munich et l’équipe de france se rapproche de la fin de sa carrière.