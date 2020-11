Avec le limogeage de Stéphane Jobard, c’est David Linarès qui s’est installé sur le banc du Dijon FCO. Pourtant, ce poste aurait pu revenir à Franck Passi, mais Olivier Delcourt a eu un doute sur la fidélité de l’ancien Marseillais.

Catastrophique. C’est le synonyme parfait du début de saison du Dijon FCO. Derniers de Ligue 1 avec 4 petits points, pire attaque, un jeu très peu inspiré, et surtout aucune victoire cette année en championnat, ça ne fait pas rêver. Donc, forcément, c’est Stéphane Jobard qui a payé les pots cassés. Et c’est son adjoint, David Linarès qui l’a remplacé. Cependant, d’autres noms étaient pressentis, et l’un d’eux, c’était Franck Passi. La place semblait promise à l’ancien entraîneur de Marseille, mais il n’a finalement pas été retenu. En conférence de presse, Olivier Delcourt, président du club bourguignon, a expliqué pourquoi.

Selon lui, l’ancien intérimaire du LOSC « correspondait très bien au poste ». Mais n’a pas été retenu à cause de son attachement excessif à Lolo White. « Franck Passi venait pour une mission, il est fidèle en tant qu’adjoint à Laurent Blanc. Il serait parti avec lui s’il retrouvait un poste ». Pourtant, l’ex PSG ne semble pas pressé à l’idée de trouver un club depuis son départ de la capitale. De quoi laisser des regrets à Franck Passi ?