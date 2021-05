Francis Coquelin, le milieu français de Villarreal, est prêt pour la finale de la Ligue Europa contre Manchester United, ce mercredi soir à Gdansk.

« Oui, on a pris la compétition petit à petit, l’objectif était de sortir de la poule (avec Sivasspor, Karabagh et le Maccabi Tel Aviv) et on a enchaîné cinq succès et un nul, jusqu’à sortir Arsenal (2-1, 0-0) en demi-finales. Là, sur le papier, Manchester est favori mais au vu de notre parcours, on a emmagasiné pas mal de confiance et on aborde cette rencontre avec beaucoup d’envie. Sur une finale, il peut se passer beaucoup de choses, on va jouer notre carte à fond pour marquer l’histoire du club. Un premier titre, pour une petite ville comme Villarreal, ce serait exceptionnel », a indiqué le Français dans L’Equipe.

Et d’ajouter : « Ce sont deux équipes qui aiment attaquer. Manchester a énormément de qualités offensives, avec des joueurs à leur meilleur niveau, je pense à Cavani, Bruno Fernandes, Rashford, Greenwood… On s’attend à un match compliqué, donc il nous faut réussir un gros match défensif et bien utiliser les possibilités qu’on va avoir. On est une équipe qui aime bien aussi avoir le ballon, progresser à base de possession, imposer notre jeu, mais il faudra faire attention à leur vitesse devant. On sait aussi qu’ils ont certaines failles. Contre l’AS Rome, ils ont réussi un gros score à l’aller (6-2), mais s’il n’y a pas De Gea au retour (2-3), ça peut être différent. Donc pour nous, il s’agit d’être fort défensivement, d’avoir un bloc compact mais de faire plus que résister, de ne pas être inhibé, de sortir une grosse performance. »